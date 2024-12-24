Главная » Новости

Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Xiaomi представила новый холодильник Mijia Moyuyan Edition с объёмом 513 литров, который уже доступен для предварительного заказа на JD.com. Официальные продажи начнутся 1 января по цене 2699 юаней (37 300 руб.).

Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров

Этот холодильник имеет компактные размеры 60 см, что позволяет легко вписать его в кухонное пространство.

Он включает 304 литра в холодильном отделении и 180 литров в морозильной камере. Также есть 29-литровая зона с регулируемой температурой, которая может поддерживать диапазон от -1°C до 5°C для различных продуктов.

Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров

Устройство отличается энергоэффективностью и работает бесшумно. Серо-голубая отделка придаёт ему современный вид, а функция умного контроля температуры позволяет управлять холодильником через приложение Mijia.

Mijia Moyuyan Edition сочетает вместительность, современные функции и привлекательную цену, что делает его отличным выбором для современных семей.

Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.