Xiaomi начала прием заказов на холодильник с объёмом 513 литров

Xiaomi представила новый холодильник Mijia Moyuyan Edition с объёмом 513 литров, который уже доступен для предварительного заказа на JD.com. Официальные продажи начнутся 1 января по цене 2699 юаней (37 300 руб.).

Этот холодильник имеет компактные размеры 60 см, что позволяет легко вписать его в кухонное пространство.

Он включает 304 литра в холодильном отделении и 180 литров в морозильной камере. Также есть 29-литровая зона с регулируемой температурой, которая может поддерживать диапазон от -1°C до 5°C для различных продуктов.

Устройство отличается энергоэффективностью и работает бесшумно. Серо-голубая отделка придаёт ему современный вид, а функция умного контроля температуры позволяет управлять холодильником через приложение Mijia.

Mijia Moyuyan Edition сочетает вместительность, современные функции и привлекательную цену, что делает его отличным выбором для современных семей.