Xiaomi начала прием заказов на беспроводной моющий пылесос с сушкой щетки

Xiaomi в Китае представила новый моющий ручной пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 4C.

Он уже доступен для предварительного заказа по цене 1499 юаней, что в пересчете составляет 20 300 рублей.

Mijia Wireless Floor Scrubber 4C получила площадку для зарядки и одновременной сушки щетки, причем пользователю предлагают два режима сушки – при температуре 60 градусов, что обеспечивает уничтожение бактерии, а также быстрой сушки.

Mijia 4C имеет мощное всасывание 15000 Па и высокоскоростной бесщёточный двигатель, что позволяет эффективно очищать стойкие пятна и мусор. V-образное всасывающее отверстие под углом 168° предотвращает засорение на протяжении всей уборки помещения.

Устройство включает трёхуровневую защиту от спутывания волос и сертифицировано TÜV Rheinland, показывая высокую эффективность при уборке длинных волос.

Поломоечная машина оснащена резервуаром для чистой воды объёмом 740 мл и резервуаром для отработанной воды объёмом 550 мл.

Mijia Wireless Floor Scrubber 4C на одном заряде может проработать до 30 минут, заявлено, что за это время можно убрать свыше 100 кв/м.