Xiaomi начала блокировать свои устройства в запрещенных регионах в соответствии со своей политикой

Китайский производитель смартфонов и бытовой электроники Xiaomi, похоже, применяет свою экспортную политику, запрещающую использование его смартфонов в некоторых регионах мира. В настоящее время компания активно предотвращает доступ к своим устройствам, которые могли быть незаконно переданы в некоторые страны.

Запрещенные страны включают Сирию, Кубу, Иран, Судан, Крым и Северную Корею, но неавторизованные реселлеры продолжали контрабандой ввозить смартфоны Xiaomi на эти территории для продажи. Однако неясно, как была определена группа ограниченных территорий, поскольку Xiaomi по-прежнему не имеет официального присутствия во многих других странах.

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу или экспорт устройств в неутвержденные регионы, хотя устройства могут работать при определенных обстоятельствах. Компания только начала применять политику, предотвращая активацию новых устройств из этих неавторизованных регионов.

Считается, что этот шаг затронул нескольких пользователей, поскольку они заблокированы всего через несколько дней использования своих смартфонов. Затронутые пользователи могут получить уведомление о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление своего продукта на территории пользователя, поэтому запрос на активацию будет отклонен. Пользователи видят, как связаться с продавцом для получения дополнительной информации.

Неясно, влияет ли политика на устройства Xiaomi, которые уже были активированы на утвержденной территории и используются в этих регионах. Новое принуждение лежит в основе синдиката перепродажи. Торговые посредники преуспевают в своей способности предоставлять функциональные устройства в юрисдикциях, где производитель еще не присутствует. Однако эти синдикаты могут не принимать это за чистую монету, поскольку они могут приложить все усилия, чтобы взломать устройства, чтобы получить доступ к запрещенным регионам.