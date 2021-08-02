Помимо смартфонов, Xiaomi известна своими продуктами экосистемы. Компания продает широкий ассортимент продукции по всему миру. Однако большинство из них ограничено Китаем. Но некоторые из них все же попадают на мировые рынки. Один из них — Mi Smart Standing Fan 2. Теперь, согласно новой информации, этот продукт может появиться в Индии.

Сообщество Xiaomi Mi было запрещено в Индии с прошлого года. Следовательно, компания использует официальный канал Telegram под названием Mi Fans India (Official), чтобы делиться важными обновлениями с пользователями и фанатами.

Недавно компания разослала на этом канале опрос, в котором спрашивала о предпочтениях для вентилятора с умным пьедесталом. Поскольку компания использует изображения, а также спецификации Mi Smart Standing Fan 2, он должен быть выпущен в Индии.

В любом случае, продукт, скорее всего, будет иметь другой бренд для Индии. Потому что в стране так и не появилось первой модели этого умного вентилятора. Следовательно, почему он представляет его как Mi Smart Standing Fan 2? Во-вторых, в опросе компания использует общее название этого продукта — «Smart Pedestal Fan».

При этом мы ожидается, что Xiaomi объявит об этом умном вентиляторе для Индии на своем ежегодном мероприятии Smarter Living где-то в конце сентября.

Источник — Astera.