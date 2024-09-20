Xiaomi Mix Flip готовится к выходу на глобальный рынок

Складной смартфон Xiaomi Mix Flip, который в настоящее время доступен только в Китае, вскоре выйдет на глобальный рынок. Об этом сообщил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в своем посте в соцсети X.

Он отметил, что международная версия Mix Flip будет представлена уже в этом месяце, ссылаясь на результаты опроса, где 78,8% респондентов выразили желание увидеть смартфон за пределами Китая.

Хотя точная дата презентации еще не объявлена, существует вероятность, что Mix Flip будет анонсирован 26 сентября, одновременно с Xiaomi 14T и 14T Pro. Ожидается, что характеристики глобальной версии будут идентичны китайской.