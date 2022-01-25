Смартфон Xiaomi Mix 5 Pro показали на рендерных изображениях

Xiaomi уже несколько лет выпускает ежегодно модель смартфона с приставкой в названии Ultra.

Последним смартфонов с приставкой Ultra стал Xiaomi Mi 11. Это прошлогодняя серия, а актуальной считается серия Xiaomi Mi 12.

Но слухам Mi 12 Ultra в текущем году не выйдет, а вместо него появится Xiaomi Mix 5 Pro.

Про этот смартфон сетевые информаторы уже сообщали, теперь на основе слухов были созданы ренедерные изображения Mix 5 Pro. Их опубликовали на странице LetsGoDigital.

Ранее сообщалось, что Mix 5 Pro получит камеру, разработанную Xiaomi и Leica с особыми возможностями.

Напомним, сейчас лидером рейтинга DxOMark считается аппарат Huawei P50 Pro.

В рейтинге независимых экспертов он набрал 144 балла. Следом за ним с показателем 143 балла находится Xiaomi Mi 11 Ultra.