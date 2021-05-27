Xiaomi Mi Pad 5 будет оснащен дисплеем на 120 Гц и боковым датчиком отпечатков пальцев

Ходят слухи о том, что Xiaomi готовится выпустить на рынок свой новый планшет, получивший название Xiaomi Mi Pad 5. Хотя точная дата запуска еще не подтверждена, устройство будет запущено во второй половине этого года.

Как стало известно astera.ru, в сети появился новый отчет, который раскрывает более подробную информацию о грядущем устройстве. Говорят, что Mi Pad 5 будет иметь прямоугольный дизайн экрана, аналогичный дизайну Apple iPad Pro.

Устройство с тонким и легким корпусом будет оснащено ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц и боковым датчиком отпечатков пальцев для дополнительной защиты. Ожидается, что компания выпустит Pro-вариант Mi Pad 5, который также будет иметь тот же дизайн, что и стандартная модель.

Ранее сообщалось, что Mi Pad 5 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 1200, а вариант Pro будет иметь SoC Qualcomm Snapdragon 870. Также говорится, что устройство может иметь дисплей с разрешением экрана 2K. Устройство также питается от двухэлементной батареи емкостью 4260 мАч.

Как уже отмечалось, дата запуска серии Mi Pad 5 еще не подтверждена, но в отчетах указано, что устройство может стать официальным где-то в июле этого года. На момент запуска это будет один из лучших планшетов на рынке по цене около 470 долларов США.