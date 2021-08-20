Xiaomi Mi MIX 4 получил сертификацию Bluetooth SIG

Xiaomi Mi MIX 4 дебютировал в начале этого месяца как первый флагманский телефон компании с камерой под дисплеем. Перед запуском сообщалось, что компания не может выйти на мировые рынки. Однако вскоре после запуска телефон был замечен в консоли Google Play. Теперь он получил одобрение от Bluetooth SIG. Эти списки предполагают, что компания может планировать вывести его на мировой рынок.

2106118C, который является номером модели китайского варианта Mi MIX 4, был одобрен органом Bluetooth SIG. В списке упоминается, что он работает на MIUI и поддерживает подключение по Bluetooth 5.2. Сертификация Bluetooth не обязательно означает, что устройство направляется на мировые рынки, но нельзя исключать такую ​​возможность.

Mi MIX 4, дебютировавший в Китае, не поддерживает Google Mobile Services (GMS), поскольку он запрещен в стране. Таким образом, компании не нужно получать сертификат Google Play Console, чтобы выпускать свои устройства в Китае. Теперь, когда его заметили на Play Console, это действительно намекает на то, что он может появиться на мировых рынках.

Источник — Astera.