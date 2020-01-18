Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark

Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark18.01.2020 19:45
Китайская компания свой флагманский смартфон уже отправила на тесты специалистам DxOMark.
Эту информацию подтвердили сразу несколько инсайдеров, отмечая, что в компании уверены в лидерстве Xiaomi Mi 10 Pro в рейтинге.
Впрочем, ранее директор бренда заявлял, что после новогодних праздников в рейтинге DxOMark лидером будет новый смартфон, в котором установлена 108 Мп камера.
Тогда модель устройства не называлась, но учитывая тот факт, что скоро состоится презентация флагманских Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, то речь шла именно о них.
Обе модели, как ранее сообщалось, будут оснащены экраном Samsung AMOLED, процессором Snapdragon 865, а также UFS 3.0.
Помимо этого, устройства получат поддержку работы в сетях пятого поколения. Дебют смартфонов состоится в конце февраля. Минимальная стоимость младшей модели составит 510 долларов.
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