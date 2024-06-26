Xiaomi и Unisoc совместно разрабатывают 4-нм процессор для смартфонов

Ожидается, что массовое применение отечественного 4-нм процессора в китайских смартфонах произойдет не ранее 2026 года.

Xiaomi и Unisoc сообщили о совместной разработке 4-нм мобильного процессора для мобильных устройств. Это партнерство позволит компаниям снизить свою зависимость от иностранных технологий, таких как Qualcomm и Mediatek.

Однако новый процессор все еще основан на технологиях, принадлежащих иностранным компаниям, таким как ARM и IMG.

Согласно отчету TrendForce, производительность нового процессора от Xiaomi и Unisoc не уступает флагманскому чипсету Qualcomm Snapdragon 888, выпущенному в 2020-2021 году.

Этот шаг соответствует стратегии Китая, который стремится стать более самодостаточным в полупроводниковой промышленности при поддержке правительства.

Xiaomi занимает третье место среди мировых производителей смартфонов, и их амбиции простираются за пределы мобильных устройств.

Предполагается, что новый 4-нм процессор будет конкурировать с Kirin 9000s от Huawei, который будет выпущен позже в 2024 году.