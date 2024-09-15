Xiaomi и Lamborghini до конца года выпустят специальную версию Redmi K80

В Шанхае на мероприятии Lamborghini Automobile Super Trofeo Asia 2024 Ван Тенг, заместитель генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi в Китае, рассказал о сотрудничестве между Xiaomi и Lamborghini.

В рамках совместного сотрудничества уже были выпущены два смартфона, но похоже планируются еще новые проекты.

Среди ранее выпущенных моделей — Redmi K70 Pro Champion Edition, выпущенный в декабре 2023 года, который стоит 4599 юаней (58 500 руб.) и отличается элегантным дизайном с логотипом Lamborghini.

Также в июле 2023 года вышел Redmi K70 Extreme Champion Edition с ценой 3999 юаней и характеристиками 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Ван Тенг подтвердил, что в четвертом квартале 2024 года будет представлена новая серия Redmi K80, которая продолжит традицию сочетания высоких технологий и дизайна Lamborghini. Ожидается, что K80 Pro будет оснащен 2K дисплеем для улучшенного качества изображения.

Сотрудничество между Xiaomi и Lamborghini не ограничивается только смартфонами. В этом году Redmi подписала соглашение с Lamborghini Squadra Corse, что укрепляет их отношения и позволяет развивать бренд на новом уровне.