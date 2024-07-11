Xiaomi хочет выпустить семейный кроссовер для конкуренции с Li Auto

Еще Xiaomi создает гибридный кроссовер сравнимый с Ferrari.

Китайская компания Xiaomi активно развивает свое автомобильное направление и готовится выпустить электрический кроссовер, который сравнивают с известным автомобилем Ferrari.

Этот новый автомобиль ожидается на рынке в 2025 году. Кроме того, Xiaomi планирует выпустить семейный кроссовер для Li Auto уже через год.

По предварительным данным, новый кроссовер будет гибридным, что означает, что он будет использовать как электрическую систему, так и двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

ДВС будет работать в качестве генератора, создавая электричество для питания автомобиля, а само движение будет осуществляться с помощью электромоторов.

Главными преимуществами семейного кроссовера будут его интеллектуальные возможности и доступная цена, которая планируется на уровне 150 тысяч юаней (1,8 млн рублей).