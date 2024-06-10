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Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi скоро выпустит новый пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт. Незадолго до официального запуска в сети появились фотографии новинки, а вместе с тем и некоторые характеристики.

Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото

Согласно инсайдерским данным, пауэрбанк Xiaomi будет иметь чёрный корпус со встроенным дисплеем для отображения информации о заряде.

Также на задней панели устройства будет прозрачная декоративная вставка, позволяющая видеть внутренние компоненты.

Пауэрбанк будет оснащен несколькими портами: двумя USB Type-C с максимальной выходной мощностью до 140 Вт и одним USB Type-A до 120 Вт.

Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото

Утверждается, что устройство сможет обеспечить суммарную выходную мощность до 212 Вт, что позволит подключать и заряжать несколько устройств одновременно.

Отчёт также указывает на соответствие пауэрбанка требованиям International Civil Aviation Organization (ICAO), подразумевающему его устойчивость к суровым условиям эксплуатации.

Информация о цене и дате премьеры пауэрбанка Xiaomi пока неизвестна.

Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото

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