Xiaomi готовит пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт, его показали на фото

Китайская компания Xiaomi скоро выпустит новый пауэрбанк с мощностью зарядки 212 Вт. Незадолго до официального запуска в сети появились фотографии новинки, а вместе с тем и некоторые характеристики.

Согласно инсайдерским данным, пауэрбанк Xiaomi будет иметь чёрный корпус со встроенным дисплеем для отображения информации о заряде.

Также на задней панели устройства будет прозрачная декоративная вставка, позволяющая видеть внутренние компоненты.

Пауэрбанк будет оснащен несколькими портами: двумя USB Type-C с максимальной выходной мощностью до 140 Вт и одним USB Type-A до 120 Вт.

Утверждается, что устройство сможет обеспечить суммарную выходную мощность до 212 Вт, что позволит подключать и заряжать несколько устройств одновременно.

Отчёт также указывает на соответствие пауэрбанка требованиям International Civil Aviation Organization (ICAO), подразумевающему его устойчивость к суровым условиям эксплуатации.

Информация о цене и дате премьеры пауэрбанка Xiaomi пока неизвестна.