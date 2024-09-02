Xiaomi готовит новый планшет с мощным чипом и OLED-экраном

Китайский бренд скоро выпустит новую линейку планшетов, среди которых будет и мощное устройство на базе Snapdragon 8.

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый планшет с OLED-экраном и мощным процессором, о чем сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге.

По словам источника, ему уже удалось протестировать старшую версию планшета до официального анонса. Тестовый образец устройства оснащён OLED-дисплеем размером около 11 дюймов и поддерживает частоту обновления 144 Гц.

В качестве процессора, скорее всего, будет использоваться один из «предфлагманских» чипов Qualcomm, таких как Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8s Gen 3. Объём оперативной памяти новинки может достигать 24 ГБ, а мощность зарядки составит впечатляющие 120 Вт.

Кроме того, два других планшета в этой серии будут иметь IPS-экраны диагональю от 11 до 12 дюймов. Один из них, как утверждает источник, будет работать на основе разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

Ожидается, что релиз всех моделей состоится уже в октябре.