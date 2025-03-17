Xiaomi готовит к запуску в 2025 году новый игровой планшет

В 2025 году Xiaomi планирует расширить свою линейку планшетов, выпустив несколько новых моделей. Наиболее ожидаемым является игровой планшет Redmi, который, вероятно, выйдет вместе с Redmi K80 Ultra в третьем квартале 2025 года.

Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, запуск игрового планшета запланирован на июль или август, как и предыдущие флагманы Redmi. Хотя точное название устройства пока не известно, предполагается, что оно может заменить модель Redmi Pad Pro.

Планшет, как ожидается, будет оснащён 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем с высокой частотой обновления, что обеспечит плавное изображение для геймеров. В качестве процессора планируется использовать новейший MediaTek Dimensity 9400+, который обещает высокую производительность. Среди других особенностей — два линейных двигателя для тактильной обратной связи, два порта USB-C и два динамика для объёмного звучания.

Корпус игрового планшета будет цельнометаллическим, что обеспечит долговечность при лёгком весе, что важно для длительных игровых сессий.

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