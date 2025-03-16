Xiaomi готовит к выпуску Redmi Turbo 4 Pro с мощной зарядкой и ёмким АКБ

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером 25053RT47C получил сертификацию 3C в Китае. Ожидается, что это Redmi Turbo 4 Pro, который будет представлен в следующем месяце.

По информации Digital Chat Station, этот телефон станет улучшенной версией Turbo 4 с процессором Dimensity 8400.

Согласно сертификации, Redmi Turbo 4 Pro сможет похвастаться быстрой зарядкой мощностью 90 Вт и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что делает его одним из самых ёмких среди смартфонов Redmi.

Также ожидается, что Turbo 4 Pro будет одним из первых устройств с новым процессором Snapdragon 8s Elite, который должен показать высокую производительность, набирая более 2 миллионов баллов в AnTuTu.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и защитой для глаз. Его дизайн включает узкие рамки и закруглённые углы, что придаёт ему премиальный вид.

На задней панели, вероятно, будет установлена двойная камера на 50 Мп, хотя основное внимание уделено производительности и времени работы от батареи.

Redmi Turbo 4 Pro будет позиционироваться между Turbo 4 и Redmi K80 и предложит функции флагманского уровня по конкурентоспособной цене около 2300 юаней (27 200 руб.). На международных рынках он, вероятно, будет продаваться под названием Poco F7.