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Xiaomi готовит к выпуску фитнес-трекеры Smart Band 10 Series

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Компания Xiaomi планирует представить новую серию фитнес-трекеров — Smart Band 10 Series, которая, вероятно, появится в феврале 2025 года вместе со смартфоном Xiaomi 15 Ultra.

Предыдущая линейка, Smart Band 9 Series, получила положительные отзывы, и ожидаются два варианта новых трекеров: стандартный Smart Band 10 и версия с поддержкой NFC.

На данный момент были замечены устройства с номерами моделей M2456B1 и M2457B1, что указывает на стандартный и NFC-варианты соответственно.

Хотя полные технические характеристики и внешний вид пока не раскрыты, предполагается, что Xiaomi предложит несколько обновлений и новых функций для улучшения пользовательского опыта.

Ожидается, что Smart Band 10 Series предложит улучшенное отслеживание здоровья, обновленный дизайн, бесшовную поддержку NFC для удобных платежей и улучшенное качество дисплея и времени автономной работы.

Выпуск на китайском рынке ожидается в феврале, а глобальная премьера состоится вскоре после этого.

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