Xiaomi готовит глобальный запуск HyperOS 2 с новыми функциями

Компания Xiaomi готовится к запуску HyperOS 2, в котором пользователи смогут увидеть множество новых и интересных функций, представленных в бета-версии HyperOS 2.1 в Китае.

Эти обновления нацелены на повышение продуктивности и удобства для пользователей смартфонов. Ожидается, что глобальная версия станет доступна к февралю.

Одной из ключевых новинок станет функция Dynamic Island, которая изменит способ отображения уведомлений и системных обновлений.

Этот инструмент, расположенный в верхней части экрана, будет показывать информацию о входящих вызовах, воспроизведении музыки, уведомлениях приложений и состоянии батареи. Благодаря плавной анимации и интуитивно понятному дизайну, он сделает взаимодействие с устройством более удобным и привлекательным.

Также в HyperOS 2.1 появится меню настройки фонарика с новым ползунком яркости. Пользователи смогут легко регулировать интенсивность света, выбирая между приглушённым и ярким режимами, что делает фонарик более универсальным.

Для геймеров будет обновлённый Game Turbo, который позволит отслеживать частоту кадров в реальном времени, а также предлагает новый интерфейс и расширенные настройки для оптимизации производительности.

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