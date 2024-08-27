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Xiaomi готовит бескнопочный смартфон “Zhuque”

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Недавно стало известно о новом флагманском устройстве под кодовым названием “Zhuque”, который готовится китайская компания.

Наряду с этим стали известны некоторые подробности о готовящейся модели. Этот смартфон будет уникален тем, что не будет иметь физических кнопок, что позволит ему стать настоящим полноэкранным устройством.

Управление, скорее всего, будет осуществляться с помощью жестов, чувствительных к нажатию краев, или голосовых команд.

Еще одной интересной особенностью Zhuque станет селфи-камера, расположенная под экраном. Эта технология давно является мечтой дизайнеров, и если Xiaomi удастся ее реализовать, это может изменить подход к дизайну смартфонов.

Ожидается, что Zhuque будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 4, который также будет использоваться в модели Xiaomi 15S Pro, выход которой намечен на второй квартал 2025 года.

Пока подробности о других характеристиках устройства остаются неизвестными, но уже сейчас видно, что Xiaomi намерена встряхнуть рынок флагманских смартфонов.

Компания активно инвестирует в разработки, включая бескнопочный смартфон и собственные процессоры. Ранее похожую идею пыталась реализовать Meizu с моделью Meizu Zero, которая не стала популярной. Ожидаем, как будет развиваться проект Zhuque в следующем году.

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