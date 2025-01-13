Xiaomi дополнила линейку портативных аккумуляторов двумя новинками

Компания Xiaomi анонсировала два новых портативных аккумулятора: Xiaomi 33W Power Bank 10000 и Xiaomi 165W Power Bank 10000, которые отличаются компактным дизайном и функциональностью.

33W Power Bank весит 210 г и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Он имеет один USB-C порт, USB-A порт на 22,5 Вт, и два аккумулятора по 5000 мАч с технологией интеллектуальной идентификации. Цена этого устройства составляет 24,9 евро (2600 руб.).

165W Power Bank предназначен для более быстрой зарядки. Он имеет встроенный USB-C кабель мощностью 120 Вт и два порта USB-C с общей мощностью 165 Вт. Устройство весит 318 г, его ёмкость также составляет 10 000 мАч.

Оно может зарядить устройство на 75% за 15 минут, а полная зарядка занимает 35 минут. Стоимость составляет 49,9 евро (5250 руб.).

Оба аккумулятора уже доступны на некоторых рынках в Европе и Азии. Кроме того, Xiaomi представила новые наушники Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro с улучшенным качеством звука и функциями активного шумоподавления.