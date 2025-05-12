Xiaomi Civi 5 Pro засветился в Geekbench с новым чипом и 16 ГБ памяти

Новый смартфон Xiaomi Civi 5 Pro, ориентированный на мобильную фотографию, был замечен в базе данных Geekbench. Модель под номером 25067PYE3C подтверждает использование процессора Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти. Официальный анонс устройства ожидается в Китае до конца мая.

По данным Geekbench, Civi 5 Pro набрал 1983 балла в одноядерном тесте и 6874 балла в многоядерном. Хотя название чипсета не указано напрямую, конфигурация CPU и наличие графического процессора Adreno 825 в исходном коде подтверждают, что речь идет именно о Snapdragon 8s Gen 4.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 15 и, по предварительным данным, получит изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, скруглёнными углами и высокой частотой обновления. Устройство укомплектуют аккумулятором ёмкостью более 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Основное внимание в Civi 5 Pro уделено возможностям фотосъёмки. По слухам, задняя камера устройства будет включать 50-мегапиксельный телеобъектив и получит улучшения для съёмки в условиях низкой освещённости. Ожидается, что смартфон станет прямым продолжателем Civi 4 Pro, унаследовав и развив его подход к мобильной фотографии.

Ориентировочная стоимость устройства в Китае составит около 3000 юаней (примерно $415).