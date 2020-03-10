Xiaomi бесплатно дезинфицирует технику в Китае

Xiaomi бесплатно дезинфицирует технику в Китае10.03.2020 19:55
Китайская компания на территории Китая объявила о проведении дезинфекции смартфонов и бытовой техники, а также их обслуживании.
Более того, заявлено, что все работы будут проведены за счет компании.
Также в рамках акции Xiaomi предлагается заменить аккумуляторы в современных моделях смартфонов всего за 8 долларов.
Чистка и дезинфекция будет осуществляться под ультрафиолетом. В компании отметили, что решили таким образом помочь в предотвращении распространения коронавируса.
В том числе Xiaomi будет чистить и внутренние блоки кондиционеров, а также стиральные машины и телевизоры.
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