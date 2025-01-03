Xiaomi анонсировала глобальный запуск серии Redmi Note 14 на 10 января 2025 года

Компания Xiaomi официально объявила, что серия Redmi Note 14 выйдет на мировой рынок 10 января 2025 года.

В серию войдут несколько моделей, которые удовлетворят потребности различных пользователей.

На презентации будут представлены модели Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro + 5G.

Каждая из них будет оснащена современными технологиями от Xiaomi, включая продвинутые камеры, дисплеи с высокой частотой обновления и мощные процессоры, оптимизированные для производительности.

Кроме того, серия POCO X7 будет представлена 9 января, за день до выхода моделей POCO X7 и X7 Pro. Xiaomi планирует сделать значительный шаг вперед в 2025 году, предлагая конкурентоспособные характеристики и привлекательные цены на смартфоны среднего класса.