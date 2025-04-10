Xiaomi анонсировала док-станцию ​​Type-C 10-в-1 за 2 300 рублей

Компания Xiaomi представила новую док-станцию ​​Type-C 10-в-1, предназначенную для пользователей, нуждающихся в дополнительных портах в компактном формате. Продаваться она будет через краудфандинг с 16 апреля в 10:00 на платформах Xiaomi Mall и Youpin по цене 199 юаней (2300 руб.), с предзаказной скидкой до 179 юаней (2063 рубл.).

Концентратор выполнен в компактном дизайне и имеет прочную алюминиевую подсветку с плетеными кабелями. Его вес составляет всего 144 грамма, что делает его удобным для путешествий и повседневного использования.

В устройстве предусмотрены три порта USB-A 3.0, один порт USB-C 3.0, HDMI 2.0 с поддержкой 4K при 60 Гц, порт Gigabit Ethernet, слоты для карт SD и TF (которые нельзя использовать одновременно), аудиоразъём 3,5 мм и порт Type-C, совместимый с PD.

Скорость передачи данных по USB 3.0 достигает 5 Гбит/с, порт USB-C PD поддерживает зарядку до 100 Вт, при этом на ноутбуке подается до 90 Вт, оставляя 10 Вт для питания других устройств.

3,5-мм аудиоразъёмные ножки как выход для наушников, так и вход для микрофона, что удобно для видеозвонков и прослушивания музыки. Концентратор совместим с Windows, macOS, Linux и Android и поддерживает функцию «подключи и работай» с горячей заменой.

Важное замечание, что для полноценной работы устройству необходим полнофункциональный порт USB-C, поддерживающий DisplayPort 1.4 и PD 3.0. В противном случае некоторые функции могут быть ограничены.

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