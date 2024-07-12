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Xiaomi анонсировала 24 ГБ оперативной памяти для Redmi K70 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Xiaomi подтвердила, что смартфон Redmi K70 Ultra будет предлагать большой объем памяти.

Ван Тен, представитель компании, ответил на вопросы пользователей в социальной сети Weibo и объявил, что телефон будет иметь впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти вместе с 1 ТБ встроенного хранилища.

Redmi K70 Ultra планируется выпустить в ближайшее время. Он получит процессор MediaTek Dimensity 9300+ и станет первым устройством с новым дисплеем разрешение которого составит 1.5K, а частота обновления будет 144 Гц.

Основная камера в смартфоне будет интегрирована в выступающий квадратный блок.

По подтвержденным данным, в аппарате установят аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также реализуют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi анонсировала 24 ГБ оперативной памяти для Redmi K70 Ultra Xiaomi анонсировала 24 ГБ оперативной памяти для Redmi K70 Ultra Xiaomi анонсировала 24 ГБ оперативной памяти для Redmi K70 Ultra

 

Источник: gizmochina

 

Redmi Redmi K70 Ultra
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