Xiaomi анонсировала 24 ГБ оперативной памяти для Redmi K70 Ultra

Xiaomi подтвердила, что смартфон Redmi K70 Ultra будет предлагать большой объем памяти.

Ван Тен, представитель компании, ответил на вопросы пользователей в социальной сети Weibo и объявил, что телефон будет иметь впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти вместе с 1 ТБ встроенного хранилища.

Redmi K70 Ultra планируется выпустить в ближайшее время. Он получит процессор MediaTek Dimensity 9300+ и станет первым устройством с новым дисплеем разрешение которого составит 1.5K, а частота обновления будет 144 Гц.

Основная камера в смартфоне будет интегрирована в выступающий квадратный блок.

По подтвержденным данным, в аппарате установят аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также реализуют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Источник: gizmochina