Xiaomi анонсировал новый 75-дюймовый телевизор TV S Mini LED

Xiaomi анонсировала новый 75-дюймовый телевизор TV S Mini LED, который будет доступен на международном рынке. У него есть экран с квантовыми точками и подсветкой mini-LED, что улучшает качество изображения.
Телевизор поддерживает частоту обновления 144 Гц (до 240 Гц в игровом режиме) и имеет 512 зон локального затемнения. Яркость достигает 1200 нит, а цветовой охват составляет 94% DCI-P3. Также предусмотрены технологии AMD FreeSync Premium и быстрый отклик в 4 мс.
Новинка поддерживает Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и режим Filmmaker Mode. Внутри находится четырёхъядерный процессор, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
У телевизора есть два порта HDMI 2.1 и поддержка Wi-Fi 6 с функцией Chromecast. Также он совместим с управлением умным домом через Google Ассистента.
Во сколько оценят новинку, а также когда именно она поступит в продажу, пока не сообщается.
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