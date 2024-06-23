Xiaomi активно завоевывает рынок: 7 из 10 проданных кондиционеров принадлежат бренду

Компания Xiaomi стала очень популярной в производстве кондиционеров.

Они смогли быстро захватить большую часть рынка и стать лидерами в этой области. Отчеты показывают, что большинство проданных кондиционеров принадлежит именно к этому бренду.

В отчете CNMO указано, что 7 из 10 проданных кондиционеров принадлежат бренду Xiaomi, в то время как годом ранее показатель был 2 из 10.

Xiaomi также обогнали другие известные компании в онлайн-продажах кондиционеров и установили рекорд по доставке за один день.

Они успешно конкурируют с крупными производителями, включая Midea и Gree. Компания также заботится о клиентах и предлагает быструю установку после доставки.

Рост бизнеса Xiaomi начался в 2021 году, и с тех пор они продолжают расти. Прогнозируется, что в ближайшие годы они достигнут еще больших успехов и превзойдут поставки телевизоров, став главным источником дохода для компании в области умного дома.