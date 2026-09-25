Xiaomi 18 Pro Max получил две камеры на 200 Мп и аккумулятор 8500 мА·ч

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max появился в продаже по цене от $1299.

Модель оснащена 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. На задней панели также установлен дополнительный 2,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц.

В основе устройства используется процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Смартфон предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и накопителем объёмом до 1 ТБ. В качестве программной платформы заявлена HyperOS 4.

Основная камера разработана при участии Leica и включает два 200-мегапиксельных модуля — основной и перископический телеобъектив, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера также получила разрешение 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 8500 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка мощностью до 27 Вт.