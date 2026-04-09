Xiaomi 18 Pro Max может получить батарею ёмкостью 8 500 мА·ч

Ожидается, что в сентябре Xiaomi представит смартфоны Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max на территории Китая. Если стандартная и Pro‑версии будут компактными, то Pro Max, вероятно, станет крупной моделью. Напомним, что в прошлом году Xiaomi 17 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 7 500 мА·ч, а новые утечки указывают на значительное увеличение батареи у преемника.

По информации инсайдера Digital Chat Station в Weibo, инженерный прототип крупноэкранного флагмана оснащён батареей с максимальной ёмкостью около 8 500 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, а также беспроводной зарядки. Хотя точное название устройства не раскрыто, скорее всего речь идёт о Xiaomi 18 Pro Max.

Согласно предыдущим утечкам, основная камера Pro Max может включать две 200‑мегапиксельные камеры и ультраширокий объектив на 50 Мп. Главный модуль будет использовать первый в истории сенсор SmartSens на 200 Мп.

Ожидается большой плоский дисплей с ультратонкими рамками и поддержкой расширенных цветовых стандартов, подходящих для создания контента в высоком разрешении. Размер экрана пока не уточняется, но может составить около 6,9 дюйма, как у прошлой модели. За производительность будет отвечать новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 на 2‑нм техпроцессе, а память следующего поколения обеспечит улучшенное многозадачное использование.

Также предполагается сохранение заднего вторичного дисплея, впервые появившегося в предыдущей модели, который на новом устройстве станет более функциональным и основанным на ИИ.