Xiaomi 18 может получить перископический телефотообъектив в базовой версии

Хотя глобальный запуск серии Xiaomi 17 ещё не состоялся, уже появляются сведения о следующем поколении смартфонов. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, серия Xiaomi 18 может получить долгожданные улучшения, особенно в стандартной модели.

Согласно утечке, все модели серии Xiaomi 18 будут оснащены рядом премиальных функций: перископическим телефотообъективом, 3D-ультразвуковым сканером отпечатков, поддержкой беспроводной зарядки и высоким уровнем защиты от влаги. Хотя блогер не называл устройства напрямую, обсуждения и намёки в комментариях указывают на Xiaomi 18.

Особое внимание привлекает то, что даже стандартная версия получит перископический объектив, обеспечивающий оптический зум до 5×. Для сравнения, Xiaomi 17 использует обычный телеобъектив с 2,6-кратным оптическим увеличением.

Руководители Xiaomi также намекают на планы для версии Pro. Ван Ле, директор по прикладному ПО компании, в комментариях на Weibo сообщил, что затраты на задний дисплей Xiaomi 17 Pro превысили 1 млрд юаней (~11 200 000 рублей), но отметил, что для разработки чипов это относительно небольшая сумма. Он подтвердил, что у следующей модели, вероятно Xiaomi 18 Pro, задний экран останется.

Считается, что серия Xiaomi 18 будет одной из первых, где применят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Официальный запуск ожидается ещё не скоро, поэтому детали пока остаются предварительными и могут измениться до выхода устройств на рынок.

