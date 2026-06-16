Xiaomi 17T Pro против iPhone 17: характеристики, камеры и цены

Xiaomi 17T Pro и iPhone 17 представляют два принципиально разных подхода к созданию флагманского смартфона. Первый делает ставку на максимальные технические характеристики и ёмкую батарею, второй — на отточенную оптимизацию, экосистему и фирменный пользовательский опыт Apple. При сопоставимой стоимости оба устройства конкурируют напрямую, и выбор между ними сводится к вопросу: что важнее — аппаратная мощь или программная слаженность?

Дизайн и дисплей

Оба смартфона защищены алюминиевой рамой и сертифицированы по IP68. Xiaomi 17T Pro использует защитное стекло Gorilla Glass 7i, оснащён сканером отпечатка пальца под дисплеем, двумя SIM-картами и ИК-бластером. iPhone 17 применяет Ceramic Shield второго поколения с Face ID и поддержкой спутниковой связи.

По характеристикам дисплея Xiaomi выглядит предпочтительнее: AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и высокочастотной ШИМ-регулировкой. iPhone 17 предлагает LTPO OLED с адаптивной частотой до 120 Гц и яркостью 3000 нит. На бумаге экран Xiaomi выигрывает по цифрам, однако Apple традиционно обеспечивает более точную цветопередачу и общую сбалансированность картинки.

Производительность и батарея

Xiaomi 17T Pro работает на базе MediaTek Dimensity 9500 с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. iPhone 17 оснащён чипом Apple A19 с 8 ГБ оперативной памяти. При меньшем объёме памяти iOS стабильно обеспечивает плавную работу приложений благодаря глубокой интеграции программной и аппаратной части.

Аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт — беспроводной превращает Xiaomi 17T Pro в безусловного лидера по автономности. iPhone 17 располагает батареей на 3692 мАч с поддержкой 25 Вт MagSafe. Экономичность A19 частично компенсирует разрыв в ёмкости, однако разрыв слишком велик, чтобы свести его к минимуму.

Камеры

Тройная камера Xiaomi 17T Pro включает основной модуль 50 Мп, перископный телеобъектив 50 Мп с пятикратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль 12 Мп. Дополнительно доступны съёмка в 8K, логарифмический профиль для профессиональной обработки и оптика в партнёрстве с Leica. iPhone 17 оснащён двумя модулями по 48 Мп — основным и сверхширокоугольным — без выделенного телеобъектива. Алгоритмы обработки Apple по-прежнему обеспечивают естественную цветопередачу и стабильное качество в широком диапазоне условий съёмки.

Фронтальная камера Xiaomi разрешением 32 Мп поддерживает запись в 4K и HDR10+. Селфи-камера iPhone 17 уступает по мегапикселям, однако выделяется автофокусом, записью в Dolby Vision и более предсказуемым итоговым качеством.

Цены

В индийском сегменте Xiaomi 17T Pro оценивается примерно в 75 000 рупий (~56 300 рублей по курсу ЦБ на 16 июня 2026 года), iPhone 17 — около 83 000 рупий (~62 300 рублей). За меньшую цену Xiaomi предлагает больший экран, более ёмкую батарею, быструю зарядку, больше оперативной памяти и выделенный телеобъектив.

iPhone 17 обосновывает более высокую стоимость долгосрочной поддержкой, высокой остаточной стоимостью при перепродаже и плотной интеграцией с экосистемой Apple. Для пользователей, уже использующих устройства Apple, эта надбавка может быть оправданной.

Итог

Xiaomi 17T Pro выигрывает по совокупности характеристик: дисплей, батарея, скорость зарядки и гибкость камерного модуля делают его привлекательным выбором для геймеров, активных пользователей и любителей мобильной фотографии. iPhone 17 остаётся предпочтительным вариантом для тех, кто ценит стабильность iOS, экосистемную связанность и проверенное качество видеосъёмки — при условии готовности доплатить за эти преимущества.