Xiaomi 17T получит батарею 6500 мАч и тройную камеру

Информация о характеристиках Xiaomi 17T появилась в коде HyperOS под внутренним названием «P12A». Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч — это заметный рост по сравнению с 5500 мАч у прошлогоднего Xiaomi 15T, при этом скорость зарядки останется на уровне 67 Вт.

Основная камера будет тройной: главный сенсор OmniVision OV50E, а также сенсоры OmniVision OV13B и Samsung ISOCELL JN5 для широкоугольной и телефото съёмки. Фронтальная камера использует сенсор Samsung ISOCELL S5KKDS для селфи. Для сравнения, у Xiaomi 15T была основная камера 50 МП Light Fusion 800, 50 МП телефото и 12 МП широкоугольная, а фронтальная — 32 МП.

За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9500s с встроенным NPU для функций генеративного и агентного ИИ. Этот же процессор уже используется в Redmi Turbo 5 Max, что позволяет оценить ожидаемый уровень производительности.

Ожидается, что серия Xiaomi 17T выйдет в феврале 2026 года, включая модель 17T Pro, что будет отличаться от привычного сентябрьского запуска T-серии.