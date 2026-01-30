Главная » Новости

Xiaomi 17T получит батарею 6500 мАч и тройную камеру

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi 17T получит батарею 6500 мАч и тройную камеру

Информация о характеристиках Xiaomi 17T появилась в коде HyperOS под внутренним названием «P12A». Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч — это заметный рост по сравнению с 5500 мАч у прошлогоднего Xiaomi 15T, при этом скорость зарядки останется на уровне 67 Вт.

Основная камера будет тройной: главный сенсор OmniVision OV50E, а также сенсоры OmniVision OV13B и Samsung ISOCELL JN5 для широкоугольной и телефото съёмки. Фронтальная камера использует сенсор Samsung ISOCELL S5KKDS для селфи. Для сравнения, у Xiaomi 15T была основная камера 50 МП Light Fusion 800, 50 МП телефото и 12 МП широкоугольная, а фронтальная — 32 МП.

За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9500s с встроенным NPU для функций генеративного и агентного ИИ. Этот же процессор уже используется в Redmi Turbo 5 Max, что позволяет оценить ожидаемый уровень производительности.

Ожидается, что серия Xiaomi 17T выйдет в феврале 2026 года, включая модель 17T Pro, что будет отличаться от привычного сентябрьского запуска T-серии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.