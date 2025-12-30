Xiaomi 17 Ultra и OPPO Find X9 Pro: какой флагман выгоднее для покупки

Выбор между Xiaomi 17 Ultra и OPPO Find X9 Pro зависит не только от характеристик, но и от того, какой опыт использования премиального смартфона важнее покупателю. Оба устройства предлагают топовый дизайн, производительность и функциональность, но делают это по-разному, ориентируясь на разные сценарии применения.

Дизайн и экран

Xiaomi 17 Ultra выполнен в стиле для энтузиастов: прочный корпус, премиальные материалы и акцент на производительность. OPPO Find X9 Pro отличается более элегантным и утонченным дизайном, ориентированным на комфорт и стиль, что подходит пользователям, ценящим изящество.

Оба смартфона используют LTPO AMOLED-панели с поддержкой HDR. Экран Xiaomi делает цвета ярче и насыщеннее, создавая эффект кинематографичности для фильмов и игр. Экран OPPO обеспечивает естественную цветопередачу и комфорт для длительного чтения и работы с соцсетями.

Технические характеристики

Xiaomi 17 Ultra оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фокусируется на высокой производительности для игр, многозадачности и сложной обработки фото. OPPO Find X9 Pro работает на Dimensity 9500 и предлагает стабильную, эффективную производительность для повседневных задач.

По аккумулятору OPPO с 7500 мА·ч и быстрой зарядкой 80 Вт превосходит Xiaomi с батареей 6800 мА·ч и зарядкой 90 Вт проводом, 50 Вт беспроводной и обратной. Это делает OPPO более удобным для длительного использования без частой подзарядки.

Камеры

Основная камера Xiaomi с 50 Мп, 200 Мп перископом с непрерывным зумом и 50 Мп ультрашириком, откалиброванная Leica, предлагает больше возможностей для креативной съёмки. OPPO с Hasselblad-тюнингом обеспечивает естественные цвета и стабильное качество, особенно для портретов и повседневной съёмки.

Фронтальная камера обоих смартфонов 50 Мп с поддержкой 4K. Xiaomi ориентирован на создание контента, а OPPO обеспечивает чёткий фокус и готовые к публикации снимки в социальных сетях.

Цена и ценность

Xiaomi 17 Ultra стоит около 100 тыс. рублей, отражая продвинутую начинку и функции для энтузиастов. OPPO Find X9 Pro оценён примерно в 80 тыс. рублей и сочетает премиальный дизайн, стабильные камеры и долговременную ценность, предлагая лучшее соотношение цена-качество.

Вывод

Xiaomi 17 Ultra выделяется спутниковой связью, инструментами Leica и творческим зумом, подходя энтузиастам. OPPO Find X9 Pro сочетает аккуратный дизайн, стабильные фотографии, высокую автономность и более выгодную цену, что делает его оптимальным выбором для большинства пользователей.