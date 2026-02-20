Xiaomi 17 Series получила дату глобального запуска

Компания Xiaomi официально объявила дату глобального релиза своей новой флагманской серии Xiaomi 17, включая модели Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые ранее выходили только в Китае. Модель Xiaomi 17 Ultra дебютировала в декабре 2025 года, но теперь ожидается её международный релиз.

Глобальное событие запланировано на 28 февраля 2026 года в Барселоне, Испания, незадолго до начала Mobile World Congress 2026. В центре внимания будут стандартный Xiaomi 17 и премиальный Xiaomi 17 Ultra с продвинутой камерой, разработанной совместно с Leica.

Презентация под названием «The New Wave of Imagery» начнётся около 14:00 по местному времени (GMT+1) и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру через официальные каналы Xiaomi. Зрители смогут участвовать в розыгрышах призов и получать эксклюзивные бонусы, включая шанс выиграть новый продукт AIoT, 24 месяца гарантии, бесплатную замену экрана в течение шести месяцев и бесплатный ремонт с оплатой только запчастей вне гарантийного периода.

Пока не уточнено, будут ли модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max представлены на международном рынке.