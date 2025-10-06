Xiaomi 17 Pro и Huawei Pura 80 Pro: сравнение флагманов 2025 года

Два новых флагмана — Xiaomi 17 Pro и Huawei Pura 80 Pro — демонстрируют разные подходы к премиум-смартфонам. Xiaomi делает ставку на мощный Snapdragon, инновационные функции и Leica-тюнинг камер, тогда как Huawei фокусируется на крупном сенсоре камеры, прочной сборке и интеграции с HarmonyOS. Оба устройства рассчитаны на пользователей, ценящих баланс между производительностью, фотосъёмкой и дизайном.

Дизайн и экран

Xiaomi 17 Pro использует алюминиевую рамку с защитным стеклом Dragon Crystal и имеет IP68, обеспечивая надёжность и компактность. Huawei Pura 80 Pro выполнен из стекла и металла, с сертификацией IP69 для защиты от мощных водяных струй, но крупный корпус делает устройство более громоздким. По удобству и эргономике Xiaomi оказывается впереди, тогда как Huawei предлагает повышенную стойкость.

Экраны также различаются: Xiaomi оснащён 6,3-дюймовым LTPO AMOLED с HDR10+, Dolby Vision и пиком яркости 3500 нит, а также вторым экраном 2,7 дюйма для селфи с тыльной камеры. Huawei предлагает 6,8-дюймовый LTPO OLED с HDR Vivid и 3000 нит, более подходящий для мультимедиа.

Производительность и аккумулятор

Xiaomi 17 Pro работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 3-нм ядрами Oryon и графикой Adreno 840, обеспечивая высокую скорость в AI, играх и многозадачности. Huawei использует собственный чип (вероятно, Kirin), эффективный, но менее мощный, при этом HarmonyOS улучшает экосистемную интеграцию.

По батарее Xiaomi оснащён аккумулятором 6300 мА·ч с 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядкой, Huawei — 5700 мА·ч с 100 Вт проводной и 80 Вт беспроводной. Xiaomi выигрывает в общей автономности, Huawei — в скорости беспроводной зарядки.

Камеры

Xiaomi 17 Pro получил тройную систему 50 МП с Leica-тюнингом, поддержкой 8K HDR и Dolby Vision, включая 5x перископный телеобъектив и ультраширокоугольный модуль. Huawei Pura 80 Pro использует 1-дюймовый 50 МП сенсор, 48 МП телеобъектив и 40 МП ультраширокоугольный модуль, преимущество которого — качество фото при слабом освещении, но видео ограничено 4K.

Фронтальная камера Xiaomi — 50 МП с поддержкой 4K HDR10+, Huawei — 13 МП ультраширокая, удобная для групповых снимков, но уступающая по детализации и видео.

Цена и итог

Xiaomi 17 Pro стоит около $800, Huawei Pura 80 Pro — $1000. Xiaomi предлагает больше возможностей за меньшую цену, включая производительный чип, вторичный экран и камеры Leica. Huawei оправдывает цену крупным сенсором и защитой IP69, но уступает по мощности.

Для пользователей, ищущих максимальную производительность, длительную работу аккумулятора и инновации, Xiaomi 17 Pro представляет более выгодный выбор. Тем, кто ценит фотокачество и интеграцию с Huawei-экосистемой, Pura 80 Pro остаётся альтернативой.