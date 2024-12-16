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Xiaomi 15 Ultra оснастят аккумулятором на 6000 Мач и спутниковой связью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Известный блогер Digital Chat Station сообщил, что новый флагман Xiaomi 15 Ultra будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Такой акцент на длительной работе устройства выделяет его среди других флагманов, которые появятся в продаже в этом году.

Xiaomi 15 Ultra также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Эта функция особенно удобна для пользователей, которым важно, чтобы устройство всегда было готово к работе.

Кроме того, телефон получил сертификат 3C, что свидетельствует о наличии передовых функций спутниковой связи. Xiaomi 15 Ultra будет поддерживать спутниковые звонки Tiantong, позволяя оставаться на связи в отдалённых местах, где традиционные сети могут не работать.

Также пользователи получат доступ к спутниковому обмену текстовыми сообщениями Beidou, что станет важным дополнением в критических ситуациях.

Генеральный директор отдела маркетинга Xiaomi, Вэй Сици, заявил, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в феврале 2025 года и должен установить новые стандарты для флагманских смартфонов следующего года.

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