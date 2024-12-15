Xiaomi 15 Ultra: Новый флагман выйдет в 2025 году с АКБ на 5300 мАч

Xiaomi готовится к запуску своего следующего крупного смартфона для китайского рынка — Xiaomi 15 Ultra Он уже появился в базе 3С, благодаря которой стали известны некоторые характеристики.

Так, стало известно, что в Xiaomi 15 Ultra будет установлен аккумулятор с увеличенной ёмкостью.

В предыдущей модели 14 Ultra для Китая использовалась батарея на 5300 мАч, а в глобальной версии — 5000 мАч. В то время как в Xiaomi 14 Pro была батарея на 4880 мАч, в 15 Pro — уже 6100 мАч, что может означать, что 15 Ultra получит батарею сопоставимого или даже большего размера.

Сертификация 3C также указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 15 Ultra будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Гц и изогнутыми краями, а также ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для удобной разблокировки.

Смартфон будет доступен в трёх вариантах отделки: из натуральной кожи, стекловолокна или керамики. В интернете уже появились рендеры телефона в черном кожаном корпусе.

Под капотом ожидается установка чипсета Snapdragon 8 Elite для высокой производительности, а в качестве операционной системы будет использоваться HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Презентация новинки Xiaomi 15 Ultra, а также других смартфонов бренда, состоится в начале следующего года.