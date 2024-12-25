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Xiaomi 15 Ultra будет представлен в феврале 2025 года

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Недавнее одобрение Xiaomi 15 Ultra китайской сертификационной организацией 3C вызвало слухи о его выходе раньше запланированной даты, но представитель компании опроверг эти предположения.

Xiaomi 15 Ultra будет представлен в феврале 2025 года

Ожидается, что телефон будет анонсирован в феврале 2025 года, как и его предшественник, Xiaomi 14 Ultra.

По информации инсайдера Digital Chat Station, анонс может состояться к концу февраля, что совпадает с Всемирным мобильным конгрессом (MWC) 2025 в Барселоне.

Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 6,73-дюймовой AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями, поддержкой 2K разрешения и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на Android 15 с HyperOS 2 и использовать чип Snapdragon 8 Elite.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч будет поддерживать быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Ожидается, что телефон будет иметь 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Фронтальная камера составит 32 МП, а задняя система будет включать несколько 50 МП и одну 200 МП камеру с поддержкой 100-кратного гибридного зума.

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