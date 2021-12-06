Xiaomi 11 LE выйдет на этой неделе

Ожидается, что Xiaomi представит серию Xiaomi 12 к концу этого месяца. В преддверии этого компания может выпустить еще один телефон серии Xiaomi 11 / Mi 11. Давайте посмотрим, что собой представляет этот будущий смартфон.

Согласно отчету Xiaomiui , Xiaomi вскоре может выпустить в Китае телефон под названием Mi 11 LE. Да, вы правильно прочитали. В коде MIUI указано устройство с брендом Mi вместо нового бренда Xiaomi.

Кодовое имя телефона (Lisa) из кодовой базы и номер модели (2107119DC) от TENAA показывают, что это будет не что иное, как уже выпущенный Xiaomi 11 Lite 5G NE . Но по какой-то причине он будет продаваться под новым именем на родине компании.

Это еще не все. TikToker из Китая опубликовал видео, в котором говорится, что этот смартфон выйдет 9 декабря. Наконец, Xiaomiui заявляет, что устройство, скорее всего, будет поставляться с V12.5.6.0.RKOCNXM на базе Android 11.

Хотя телефон указан как Mi 11 LE в коде MIUI, есть высокая вероятность, что он может стать официальным как Xiaomi 11 LE 5G в Китае. В настоящее время мы не уверены, что означает LE. Вероятно, это означает «Lite Edition». Для тех, кто не знает, NE в Xiaomi 11 Lite 5G NE означает «New Edition».

Xiaomi 11 Lite 5G NE (он же Xiaomi 11 Lite NE 5G в Индии) — это просто Mi 11 Lite 5G с Snapdragon 778G вместо Snapdragon 780G. Принимая во внимание, что Mi 11 LE, который еще не выпущен, будет китайским вариантом этого телефона.