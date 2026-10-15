Xgimi представила три новых лазерных проектора с поддержкой 4K

Компания Xgimi расширила ассортимент домашних проекторов, представив серию Horizon 30. В неё вошли модели Pro, Max и Ultra Max.

Все три устройства оснащены трёхцветной лазерной системой RGB, поддерживают разрешение 4K и частоту обновления изображения 120 Гц. Для улучшения контрастности используется оптическая система с двумя диафрагмами.

Яркость Horizon 30 Pro составляет 4800 ISO-люмен, версии Max — 5300 ISO-люмен, а Ultra Max — 6000 ISO-люмен.

Проекторы также поддерживают технологии переменной частоты обновления VRR, автоматического переключения в режим низкой задержки ALLM и AMD FreeSync. Заявленная задержка вывода изображения при разрешении 4K и частоте 120 Гц составляет 1,9 мс.

Устройства работают под управлением Google TV и оснащены двумя динамиками Harman Kardon мощностью по 12 Вт.

Предзаказ на проекторы открыт по ценам от 1899 до 2999 долларов в зависимости от модели. Начало обычных продаж запланировано на 1 ноября.