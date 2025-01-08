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Xgimi представила концепт проектора Ascend со 100-дюймовым экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Xgimi представила концепт Ascend, которую покажет на выставке CES 2025. Эта система включает проектор Aura 2 с ультракоротким расстоянием проекции и экран с функцией подавления внешнего освещения. В основание экрана встроена звуковая панель.

Xgimi представила концепт проектора Ascend со 100-дюймовым экраном

Проектор Aura 2 использует комбинированный светодиодный и лазерный источник света, обеспечивая яркость до 2300 люмен. Он способен проецировать изображение размером 100 дюймов с расстояния всего 17,8 см. Экран можно полностью или частично расширять по желанию пользователя.

Установка системы Ascend проста, так как проектор располагается на медиацентре. Встроенная звуковая панель Harman Kardon мощностью 60 Вт улучшает звуковые впечатления.

 

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