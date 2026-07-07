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Xbox сократит четыре игровые студии и 1600 сотрудников

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Игровое подразделение Xbox проводит масштабную реструктуризацию: компания рассталась с четырьмя студиями, а её штат сократится на 3200 человек. Compulsion Games и Double Fine получили независимость от издателя, а Ninja Theory и Undead Labs перешли под управление других компаний. Сокращения затронут 1600 сотрудников уже сейчас, ещё столько же будет уволено до июля 2027 года. О реорганизации подразделения объявила глава Xbox Аша Шарма.

По её словам, текущая бизнес-модель Xbox является неэффективной: при сопоставимых затратах чистая выручка других издателей нередко оказывается в 10 раз выше. При этом, как отметила Шарма, ранее совершённые Филом Спенсером приобретения студий укрепили ценность бренда.

В рамках преобразований введена новая должность операционного директора, который будет напрямую отчитываться перед главой подразделения по всем финансовым вопросам. Эту позицию заняла руководитель студии Mojang (создателя Minecraft) Хелен Чан. Также сообщается, что компания сделает акцент на развитии ведущих франшиз, хотя конкретный перечень пока не уточняется. Кроме того, ожидается, что ранее анонсированные игры всё же выйдут, а скорость релизов новых проектов возрастёт — в том числе благодаря сокращению управленческого звена, поскольку ранее принятие решений порой проходило через десять человек.

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