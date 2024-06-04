Xbox следующего поколения оснастят нейронным процессором

Слухи о следующем поколении игровой консоли Xbox распространяются, и известный человек, знакомый со внутренней информацией, поделился некоторыми подробностями.

Ожидается, что Xbox пятого поколения будет иметь значительные улучшения в области искусственного интеллекта.

Согласно информации, редактор Windows Central, по имени Джез Корден, узнал, что следующая Xbox будет оснащена нейронным процессором (NPU) от Qualcomm. Это позволит консоли обрабатывать задачи, связанные с искусственным интеллектом, например, автоматическое улучшение качества изображения.

Кроме того, новая Xbox будет иметь встроенную поддержку ИИ-ассистента Copilot от Microsoft. Copilot был представлен в 2023 году и уже доступен на различных платформах, включая Windows 11 и мобильные устройства.

Теперь предполагается, что ассистент появится и на следующем поколении Xbox. Однако пока неизвестно, как именно ассистент будет взаимодействовать с консолью.

Тот же информатор также сообщил, что Microsoft планирует позиционировать следующую Xbox как консоль с эталонным дизайном для сторонних производителей.

Это означает, что другие компании смогут создавать свои устройства под брендом Xbox, основываясь на основной модели. Более того, следующее поколение Xbox может получить поддержку Steam.

По заявлению самой Microsoft, следующая линейка Xbox принесет наибольший прорыв в технологиях среди всех предыдущих поколений консолей. По слухам, запуск ожидается в конце 2026 года.