Xbox Series X и S подорожают с 1 августа

С 1 августа Microsoft повышает цены на игровые консоли Xbox Series X и Series S. Стоимость Series X на 1 ТБ вырастет с 650 до 800 долларов (с примерно 49 200 до около 60 500 рублей по курсу ЦБ). Выпуск версии на 2 ТБ будет прекращён. Series S на 1 ТБ подорожает с 450 до 600 долларов (с примерно 34 000 до около 45 400 рублей).

В компании пояснили, что стремились избежать повышения цен, однако стоимость памяти растёт слишком быстро — к осени, по прогнозам Xbox, она увеличится ещё в два с половиной раза.