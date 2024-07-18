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Xbox представила эксклюзивный геймпад с задом Дэдпула

Автор На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Xbox представила новую коллекцию геймпадов и аксессуаров, посвященных персонажу Дэдпулу. В честь премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха» компания Xbox выпустила специальные геймпады, стилизованную версию консоли Xbox Series X и эксклюзивные держатели.

Xbox представила эксклюзивный геймпад с задом Дэдпула

Самым захватывающим новым предметом являются геймпады с задней панелью, оформленной в виде пятой точки Дэдпула. К сожалению, только один счастливчик сможет получить этот геймпад в рамках глобального конкурса, организованного Xbox.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на официальный аккаунт Xbox в социальной сети X, сделать репост поста и быть старше 18 лет. Конкурс продлится до 11 августа 2024 года.

Вместе с геймпадами также будет разыграна стилизованная версия консоли Xbox Series X, украшенная двумя объемными мечами на задней панели. Фанаты будут в восторге от этого уникального дизайна.

Xbox представила эксклюзивный геймпад с задом Дэдпула

Кроме того, первые 1000 покупателей беспроводного контроллера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core в магазине Microsoft в Северной Америке (США и Канада) получат в подарок эксклюзивный держатель Cable Guys Deadpool от EXG Pro. Этот держатель выполнен в виде статуэтки Дэдпула с высокой детализацией.

Xbox представила эксклюзивный геймпад с задом Дэдпула

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