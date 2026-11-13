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Xbox подтвердила разработку Wolfenstein 3

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Глава Xbox Аша Шарма подтвердила, что шведская студия MachineGames работает над Wolfenstein 3. Анонс прозвучал во время празднования 25-летия Xbox. Вместе с сообщением Шарма опубликовала фотографию страницы сценария, а студия показала снимок с сеанса захвата движений. Срок выхода и список платформ пока не объявлены.

На фотографии со съёмок появились Брайан Блум и Дебра Уилсон. В предыдущих играх они исполняли роли Би Джея Бласковица и Грейс Уокер соответственно. Снимок стал первым материалом со съёмочной площадки, который MachineGames показала вместе с подтверждением разработки. Подробности сюжета и игровой процесс студия пока не представила.

MachineGames выпустила Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein II: The New Colossus. Вторая игра вышла в октябре 2017 года. Как пишет 3DNews, разработчики с самого начала рассматривали историю Бласковица как трилогию, однако третью часть долгое время обсуждали лишь на уровне слухов. Теперь Xbox и MachineGames подтвердили, что игра находится в производстве. Параллельно Amazon MGM Studios готовит сериал по мотивам Wolfenstein.

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