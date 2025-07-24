xAI представила Colossus 2 — крупнейший ИИ‑кластер с 550 тысячами GPU

Компания xAI продемонстрировала суперкомпьютер Colossus 2, предназначенный для обучения искусственного интеллекта. В его составе — 550 тысяч графических процессоров моделей GB200 и GB300, оснащённых системой жидкостного охлаждения. В дальнейшем планируется увеличение их числа до одного миллиона.

Энергоснабжение на текущем этапе обеспечивается газовыми турбинами, однако в перспективе предусмотрен запуск собственной электростанции. Общий уровень потребления энергии достигает одного гигаватта, что делает этот кластер крупнейшим в истории ИИ‑разработок.