WSJ: кнопочные телефоны уже скоро вытеснят смартфоны с сенсорными экранами

Кнопочные гаджеты вновь становятся популярными, и могут начать вытеснять сенсорные экраны, к такому выводу пришли в The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отметило, что в 16-й версии iPhone появилась новая кнопка для управления камерой, что стало неожиданностью для пользователей. Apple объяснила это решение желанием вернуть привычные тактильные ощущения от нажатия клавиш.

Согласно статье, мода на сенсорные экраны могут уходить в прошлое. Кнопки начинают снова использовать в электронных книгах и бытовой технике. Это явление называют «re-buttonization».

Одной из причин популярности кнопок является безопасность, так как физические элементы помогают меньше отвлекаться на экран, что особенно актуально при вождении.

Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты заявляют, что многим удобнее выполнять действия, не глядя на экран. Кнопочные гаджеты также дешевле в производстве, чем сенсорные.