Windows Latest: обновления Windows 11 вызвали проблемы и сбои работы

Обновление Windows 11 за декабрь 2024 года вызывает серьёзные проблемы, включая зависание меню «Пуск».

С 1 января 2025 года пользователи на версии 24H2 (KB5048667) и 23H2 (KB5048685) могут столкнуться с тем, что меню «Пуск» перестанет работать.

Среди проблем: меню может не отвечать на запросы, а в тёмной теме поиска отображается белый текст. Зависания в меню «Пуск» также происходят при использовании виртуальных рабочих столов, что подтверждено документом Citrix. Пользователям рекомендуют внести изменения в реестр для решения проблемы.

Кроме того, сбои могут возникать из-за устаревшего пакета MSVCP_140_APP.dll, что приводит к сбою StartMenuExperienceHost.exe. Рекомендуется установить обновлённую версию пакета через Microsoft Store или удалить старую с помощью PowerShell.

Некоторые пользователи на версии 23H2 также сообщают о проблемах с сетевыми подключениями и ошибками, связанными с устройствами USB. Эти проблемы подчеркивают, что обновление принесло больше неприятностей, чем ожидалось.

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