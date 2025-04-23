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Windows Latest: Обновление Windows 10 сломало работу меню «Пуск»

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Пользователи Windows 10 сообщают о проблемах с меню «Пуск» после установки последнего обновления KB5055518. Об этом сообщает издание Windows Latest. Согласно публикации, после обновления в системе перестала корректно работать функция вызова списка файлов по правому клику на элементы меню.

До установки апдейта пользователи могли быстро получить доступ к недавним файлам или папкам через контекстное меню. Теперь же при нажатии правой кнопкой мыши отображается только меню с возможностью удалить или открепить элемент. Журналисты отмечают, что это усложняет навигацию и вынуждает пользователей чаще обращаться к поисковой строке.

Обновление KB5055518 входит в число последних для Windows 10, которая будет признана устаревшей в октябре. Однако ОС по-прежнему получает техническую поддержку и регулярные патчи безопасности.

На момент публикации Microsoft не дала официальных комментариев по поводу исчезновения функции. Сообщений об ошибке на официальном сайте Windows также не найдено. По данным Windows Latest, пока неизвестно, связано ли изменение с техническим сбоем или это намеренное упрощение системы.

Ранее «Политаналитика» сообщала, что в Windows 11 появилась новая функция, которая позволяет быстро завершать зависшие приложения прямо с панели задач.

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